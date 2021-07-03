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Miami'de 13 katlı 270 dairelik bina çöktü: 20 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 20'ye yükseldi. Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

AA3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:38 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:38
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Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 20'ye ulaştığını bildirdi.

Enkazda cansız bedenine ulaşılan bir kişinin, arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir itfaiye çalışanının 7 yaşındaki kızı olduğunu vurgulayan Cava, enkaz altında olan 128 kişiden halen haber alınamadığını söyledi.

Cava, dünkü haber alınamayan kişi sayısının 145 olduğuna işaret ederek bazı kişilerin yetkililere başvurarak enkaz altında olmadıklarını bildirdiklerini söyledi.

- 270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

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