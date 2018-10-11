Michael Kasırgası son dakika ABD kasırga gelişmeleri Michael Kasırgası haberleri

ABD tarihinin en büyük kasırgalarından birisi olarak nitelendirilen Michael Kasırgası son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Michael Kasırgası canlı izlemek isteyenler haberimizden kasırgayla ilgili gelişmeleri takip edebilir. 4. kategorideki (tahrip gücü yüksek) kasırga, ilk olarak Mexico Beach’i vurdu. Florida’nın yanı sıra Alabama, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina’da olağanüstü hâl ilan edildi. Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Florida Valisi Rick Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi. Doğu Yakası’nda 30 milyon kişinin kasırgadan etkilenmesi bekleniyor.

MİCHAEL KASIRGASI SON GELİŞMELER NEDİR?

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

4. kategorideki (tahrip gücü yüksek) kasırga, ilk olarak Mexico Beach’i vurdu. Florida’nın yanı sıra Alabama, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina’da olağanüstü hâl ilan edildi. Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Florida Valisi Rick Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi. Doğu Yakası’nda 30 milyon kişinin kasırgadan etkilenmesi bekleniyor.

KASIRGA NEDİR?

Kasırgalar, gök gürültülü fırtına üreten düşük basınçlı bir çekirdeğe sahiptir. Kasırga sonucunda oluşan güçlü rüzgar ve yoğun yağış, kıyı şeritlerinde sel ve yaşam alanlarının yok edilmesi ile sonuçlanır. Bununla birlikte doğanın öfkesinin bu tezahürü büyük bir atmosferik dolaşım mekanizması olarak kabul edilmektedir. Bir fırtınanın hızı, saatte 200 km‘yi geçerse kasırgaya dönüşmüş olarak kabul edilir.

Kasırgalara çoğunlukla tropikal kuşakta rastlanmaktadır. Hava basıncının aşırı derecede düşmesi sonucunda gerçekleşen bu olaylara ABD’de hurricane, Kuzey Pasifik Okyanusu’nun batısında typhoon (tayfun), Hint Okyanusu’nda cyclon (siklon) ve Avustralya’da Willy-Willies denir.

Kasırgaların yıkıcı etkisi çok fazladır. Kasırga evlerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, canlıların yaşamını yitirmesine, kıyı seviyesinin yükselmesine ve sel olaylarına neden olmaktadır. Bazı kasırgalar sonucu çok sayıda insan yaşamını yitirmekte ve büyük ölçekli maddi kayıplar meydana getirmektedir. Örneğin 2005’te ABD’de meydana gelen ve saatteki hızı 160 km olan Katrina Kasırgası çok sayıda şehri tahrip etmiştir. 1836 kişinin yaşamını yitirdiği bu olayda 100 milyar doları aşan maddi zarar meydana gelmiştir.

Kasırgaların Oluşumu ve Özellikleri

Kasırgalar ayrıca tayfun ve tropikal siklon olarakta isimlendirilmektedir. Güçlü rüzgarlar, sağanak yağış, yüksek dalgalar ve kasırga oluşumu ile karakterizedir.

Çoğu kasırga, büyük su gövdeleri üzerinde gelişir ve içe doğru hareket ederken yavaş yavaş kaybolur. İç bölgelerle kıyaslandığında, kıyı bölgelerinin arkasındaki yaşama ve mülke büyük zarar vermesinin ana nedeni budur. Kasırgalar iç sele neden olur ve fırtına 40 kilometreye kadar yükselir. Kasırga içinde sıcak havanın tropikten ılıman iklim bölgelerine hareket etmesi onları büyük bir hava sirkülasyon mekanizması yapar. Kasırgaların diğer avantajları, kuraklığın hafifletilmesinde ve troposferin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynamasıdır.

Tropikal kasırgalar, ‘kasırganın gözü’ olarak da adlandırılan ‘batan’ hava çekirdeğine sahiptir. İlginçtir ki, bu çekirdek bölgenin havası sakin ve bulutsuzdur. Küresel formasyon çapı 2,5 kilometre’den 370 kilometreye kadar değişebilir. ‘Stadyum etkisi’, bir stadyuma benzemek için göz duvarının dışa doğru kıvrılmasına değinen bir fenomendir.

Kasırganın ayrıca bir CDO veya Yoğun Sık Bulutlu vardır. Bu bölge kasırganın merkezine veya gözüne yakın yoğun gök gürültülü ve fırtınalı bölgesidir. Bir kasırganın büyüklüğü genellikle ‘dolaşım merkezinden’ en dıştaki ‘izobara’ kadar olan ölçüme göre belirlenir.

Formasyon, içindeki birincil enerji kaynağı, buharlaşma işlemi sırasında açığa çıkan ısı ve Dünya’nın yerçekimi ve dönüşümü gibi fiziksel kuvvetlerdir.