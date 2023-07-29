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Mide bulandıran zeytin sepetlemesi: İşletme mühürlendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise işletmeyi mühürledi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Mide bulandıran zeytin sepetlemesi: İşletme mühürlendi
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Manisa'da çekildiği iddia edilen zeytin tankındaki iğrenç görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

TANKIN İÇİNE ÇIPLAK GİRİP KASAYI DOLDURDU

Bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Skandal görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine ilgili işletme faaliyetten men edildiğini ve işletme ve işletme çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığı hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi:

"Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlına ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten men edilmiştir. 5996 Sayılı Kanın kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntülere konu olan işletmenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu kişinin ve görüntülerin kaydedildiği işletmenin tespiti amacıyla çalışma başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.A. olduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar'da gözaltına alınan şüpheli M.A, sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Akhisar ilçesinde 29 Temmuz 2023 günü, saat 10.00 sıralarında TİKTOK isimli sosyal medya uygulaması üzerinden gıda sağlığı için tehlike oluşturacak video paylaşan şüpheli, JASAT tarafından yapılan çalışmayla tespit edilerek, asayiş timlerince gözaltına alınmıştır. Suçunu eğlence amaçlı yaptığını itiraf eden şüpheli hakkındaki adli soruşturma cumhuriyet savcısı talimatıyla yapılmış olup görüntülerin çekildiği işletme İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşılmıştı.

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