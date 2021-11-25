Mide küçültme ameliyatı sonrası ölümle ilgili doktora 6 ay meslekten men cezası

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:00

İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki taraf avukatları katıldı. Sanık doktor M.U. duruşmada yer almadı.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasında Adli Tıp Kurumu raporunda tedaviye katılan genel cerrahi uzmanı doktorun uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı yönünde oy birliği ile görüş verildiğine dikkat çekildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, Adli Tıp Kurumunun yanlış tespit yaptığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatı ise eylemin bilinçli taksir olduğunu savundu.

Hakim, doktor M.U'nun "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın olaydan sonra ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle takdiri indirim yapılmasına karar vererek 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Hapis cezasının 45 bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine karar veren hakim, sanığın doktorluğun gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle meslekten 6 ay men edilmesine karar verdi.

İzmir'deki özel bir hastanede 8 Mayıs 2019'da mide küçültme ameliyatı olan Özge Mitoğlu, 23 Mayıs 2019'da evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmiş, ameliyatı yapan doktor hakkında dava açılmıştı.