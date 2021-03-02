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Mide ve bağırsağındaki uyuşturucu çıktı!

Muş'ta polis tarafından otel odasında uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsaklarında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA02 Mart 2021 Salı 17:30 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 17:30
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Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi. Otel odasında 9 adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi ele geçiren polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi'nde muayeneye götürdü. Yapılan röntgen çekimlerinde İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsarklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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