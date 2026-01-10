Mide ve bağırsakları dışarda dünyaya geldi! Nadir hastalıkta mucize kurtuluş

44 günlük Civan Şen'e, anne karnındayken 25 binde bir görülen Gastroşizis hastalığı teşhisi konuldu. Mide ve bağırsakları karnın dışında gelişen Civan, 44 gün önce dünyaya geldi. Doğar doğmaz bağırsakları steril kompreslerle sarılıp aynı gün ameliyata alınan minik Civan, geçirdiği iki ameliyatın ardından anne ve babasına sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin kendilerine 44 önce geldiğini, doğuştan bağırsakları karnının dışında bir şekilde doğduğunu söyledi. Gastroşizis denilen bir rahatsızlıkla dünyaya gelen hastanın doğduğunda karın duvarında bir yırtık olduğunu belirten Kamacı, bu yırtıktan dolayı çocuğun mide ve bağırsaklarının tamamen karnının dışında olduğunu ifade etti.

Kamacı, bebeği doğar doğmaz sıvı ve ısı kaybı olmaması için steril kompreslerle kapattıklarını belirterek, "Doğduğu gün hemen ameliyata aldık. İki seanslı bir ameliyatla tedavisini tamamladık. İlk seansta bağırsakların tamamını karnın içine sığdıramadığımız için silo dediğimiz bir yöntemle bağırsakları korumaya alıyoruz. Daha sonra karın içi basıncı düştükçe, karın genişledikçe ve bağırsakların ödemi azaldıkça ikinci seansta bağırsakların tamamı karın içine yerleştiriliyor. Biz de hastamızı doğduğu gün birinci seans ile bağırsakları silo içine aldık, 10 günlük olduğunda da ikinci seansla artık tamamen bağırsakları karın içine yerleştirebilecek hale geldik ve kapattık" dedi.

Bu hastalığın yaklaşık 25 bin doğumda bir nadir görülen anomali ve ölüm oranları da az olmayan hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Kamacı, "Ama Allah'a şükür ki hastamız iki seanslı başarılı bir ameliyatla ve iyi bir yoğun bakım tedavisiyle bugüne kadar geldi. 35 haftalık 2 kilo 250 gram olarak doğmuştu. Şu anda 44'üncü gününde 2 kilo 600 gram olarak tamamen sağlıklı, tamamen beslenir bir halde hiçbir sorunu olmadan şifayla hastamızı taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Özel Memorial Dicle Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Emin Günel ise bebeğin geldiği gün ve sonrası iki kez operasyon geçirdiğini söyledi. Ardından yoğun bakım sürecinin zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran Günel, "Ama gerek hemşirelik hizmetleri, gerekse hastanemizin imkanlarıyla son derece sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. 44 gündür bebeğimizi takip ediyoruz. Bu noktada tabii ki cerrahi prosedürler çok çok önemli. Ve ardından hemşirelik hizmetlerinin yapmış olduğu uygun bakımlar çok önemli. Aynı şekilde aile de bize istediğimiz anne sütünü, ilgiyi son derece yeterli düzeyde sağladılar" şeklinde konuştu.

Baba Gaffar Okkan Şen de, 4 aylıkken anne karnındayken teşhis konulduğunu dile getirerek, "Doğum olduktan sonra Taner hocayla görüştük. Hocamız, hastalığın tedavisi olduğunu söyledi. Her şeyi Taner hocaya bıraktık. İki ameliyatla bağırsaklar hepsi içeri alındı. Bugün 44'üncü gündür, hayırlısıyla çocuğunuzu kucağımıza alıyoruz. Taner ve Mehmet Emin hocaya, ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.