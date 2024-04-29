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Midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu Y.S'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde, bağırsak ve midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Y.S'nin midesinden 65 parça halinde, 429,25 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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