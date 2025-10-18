İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Midesindeki kapsüllerle yakalandı... Zehir tacirini tomografi ele verdi
Güncel

Midesindeki kapsüllerle yakalandı... Zehir tacirini tomografi ele verdi

Yuttuğu uyuşturucuları İran'dan Çanakkale'ye taşıyan zehir taciri, nefes kesen oeprasyonla yakalandı. Çekilen tomografide midesinde 5 parça halinde toplam 173 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Midesindeki kapsüllerle yakalandı... Zehir tacirini tomografi ele verdi
ABONE OL

İran'dan Çanakkale'ye midesine yutarak sakladığı uyuşturucularla satış için gelen zehir taciri, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Polisin çektirdiği tomografide şüphelinin midesinde 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin ve üst aramasında 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

TOMOGRAFİDE TESPİT EDİLDİ

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

14 Ekim tarihinde tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; İran ülkesinden havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi. M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesi ile İran uyruklu şüpheli yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplamda 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.