Güncel

Mideye saklanan zehir Türkiye sınırını geçti, Kastamonu polisine takıldı

Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım eden 4 zanlı, Kastamonu'da gözaltına alındı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Mideye saklanan zehir Türkiye sınırını geçti, Kastamonu polisine takıldı
Kastamonu'dan araç kiralayan O.A, S.A, D.K. ve E.T. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu.

O.A, S.A, D.K. ve E.T.'nin B.A.'nın kiraladıkları araçla Kastamonu'ya döndüğünü tespit eden Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kent girişinde durdurdu.

Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı ikametlerinde ise 20,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlıların araç ve üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu 33 paket halinde yutarak midelerinde Türkiye'ye soktukları, ülkeye girdikten sonra da çıkarttıklarını belirlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

