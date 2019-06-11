Ege'de yine can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Midilli açıklarında mülteci teknesi battı: 3'ü çocuk 7 kişi öldü
Midilli açıklarında 60'dan fazla mülteciyi taşıyan tekne battı. Yunanistan'a ulaşmaya çalışan mültecilerden 7'si hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri bu sabah saat 07.00'de adanın açıklarında batan bir tekne ihbarı üzerine harekete geçti.
Ancak yardım gelene kadar 7 mültecinin boğulduğu,i lk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerden üçünün kız çocuğu olduğu tespit edildi.
Bölgede 5 kurtarma gemisi ve bir helikopterlerle kurtarma çalışmaları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer teknedeki göçmenlerin kesin sayısının bilinmediğini bildiriyor.
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