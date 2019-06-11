Ege'de yine can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri bu sabah saat 07.00'de adanın açıklarında batan bir tekne ihbarı üzerine harekete geçti.

Ancak yardım gelene kadar 7 mültecinin boğulduğu,i lk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerden üçünün kız çocuğu olduğu tespit edildi.

Bölgede 5 kurtarma gemisi ve bir helikopterlerle kurtarma çalışmaları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer teknedeki göçmenlerin kesin sayısının bilinmediğini bildiriyor.