26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7802
  • 6,5478
  • 246.28
  • 93.940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Midilli açıklarında mülteci teknesi battı: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

Midilli açıklarında 60'dan fazla mülteciyi taşıyan tekne battı. Yunanistan'a ulaşmaya çalışan mültecilerden 7'si hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri bu sabah saat 07.00'de adanın açıklarında batan bir tekne ihbarı üzerine harekete geçti.
 
Ancak yardım gelene kadar 7 mültecinin boğulduğu,i lk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerden üçünün kız çocuğu olduğu tespit edildi.
 
Bölgede 5 kurtarma gemisi ve bir helikopterlerle kurtarma çalışmaları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer teknedeki göçmenlerin kesin sayısının bilinmediğini bildiriyor.

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Ege'de yine can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Ege'de yine can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

Bandırma'da feci otobüs kazası, 4 kişi hayatını kaybetti

Bandırma'da feci otobüs kazası, 4 kişi hayatını kaybetti

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Türkiye'den Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Türkiye'den Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Sabaha kadar nöbet tutuyorlar... Her yeri sardılar

Sabaha kadar nöbet tutuyorlar... Her yeri sardılar

Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin

Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin
 

POPÜLER HABERLER

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Dünyanın en şanslı kedileri

Dünyanın en şanslı kedileri

Çalışanlarına en çok maaş veren şirket hangisi?

Çalışanlarına en çok maaş veren şirket hangisi?

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA