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Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen yakalandı.

DHA6 Nisan 2022 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 19:20
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Foça açıklarında, devriye görevi yapan Sahil Güven Botu, bugün saat 04.00 dolayında, denizde lastik bot içinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bazıları suya atlayan göçmenler bota alınıp Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. 26'sı erkek toplam 33 kaçak göçmenin ifadelerinden organizatörler tarafından kamyonetle İstanbul'dan getirildikleri ve Yunan adalarına geçmeleri için önceden hazırlanmış lastik botla denize açıldıklarını söyledikleri öğrenildi. 5'i Gine Bissau Cumhuriyeti, 3'ü Senegal, 17'si Liberya, 6'sı Eritre, 2'si Yemen vatandaşı olduğu tespit edilen kaçak göçmenlerin Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

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