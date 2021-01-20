İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4432
  • EURO
    9,0206
  • ALTIN
    442.329
  • BIST100
    1556.02
Güncel

Midyat'ta uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA20 Ocak 2021 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:20
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Midyat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 13 şüpheliyi 3 ay boyunca takibe aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması amacıyla 125 kişilik personelle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.