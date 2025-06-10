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Mihraba çıkarak namazla dalga geçti! Cemaat gereğini yaptı

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Kernek Karagözlüler Camii'nde, fötr şapka ve şortla mihraba geçip namazla alay eden şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayla ilgili Malatya Valiliği açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
Mihraba çıkarak namazla dalga geçti! Cemaat gereğini yaptı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kernek Karagözlüler Camii'ne fötr şapka ve şort ile giren bir şahıs namaz kılmak için imamı bekleyen cemaatin arasından mihraba geçerek namaz kılıyormuş gibi yaparak dalga geçti.

İlk başta olaya anlam veremeyen cemaat tuhaf hareketler sergileyen kişiyi mihraptan indirerek caminin dışarısına çıkardı.

Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası sosyal medyada kısa sürede tepki çeken görüntüler hakkında Malatya Valisi Seddar Yavuz açıklamada bulundu. Camide uygunsuz davranışlarda bulunan kişinin Emniyet birimlerince kimlik tespitinin yapıldığını açıklayan Yavuz, şahsın geçirdiği kaza sonucu akli dengesini kaybettiğini belirtti.

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