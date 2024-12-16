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  • Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sarı Gelin'' türküsüne eşlik ettiği görüntüleri paylaştı
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Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sarı Gelin'' türküsüne eşlik ettiği görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sarı Gelin' türküsünde sanatçı Ferhat Göçer'e eşlik ettiği görüntüleri paylaştı.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sarı Gelin'' türküsüne eşlik ettiği görüntüleri paylaştı
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Aliyeva'nın Instagram ve Facebook hesaplarından yayımladığı, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile kalp emojilerinin olduğu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda "Sarı Gelin" türküsünde sanatçı Ferhat Göçer'e eşlik ettiği görüntüler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette "Gençlerle Buluşma" programına katılmış, sanatçı Göçer'in seslendirdiği bazı şarkı ve türkülere eşlik etmişti.

"Sarı Gelin" türküsü, Anadolu'nun yanı sıra Azerbaycan'da da sevilerek ve beğenilerek dinlenilen eserlerin başında geliyor.

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