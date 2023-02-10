Mihriban Aliyeva: Türk halkının yanında olmaya çalışan herkese minnettarım

Aliyeva, Instagram hesabından,Türkiye'deki depremzedelere yapılan insani yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, her zaman birlik ve dayanışma göstererek yardımlaşmaya hazır olma, el ele vererek zorlukları ve sınavları birlikte aşmanın Azerbaycan halkının en güzel özelliklerinden biri olduğunu belirten Aliyeva, kardeş Türkiye'de meydana gelen korkunç depremin ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan halkının Türk halkına desteğinin iki halk arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin, sarsılmaz sevginin bir başka kanıtı olduğunu kaydetti.

Aliyeva, paylaşımında deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Azerbaycanlı ekiplere, sağlık çalışanlarına, Azerbaycan vatandaşlarının belirlenmesi ve tahliyesini yürüten diplomatlara ve olay yerinden haberler hazırlayan gazetecilere teşekkür etti.

Azerbaycan'daki yardım kampanyalarına destek veren vatandaşlara, şirket ve kuruluşlara, yardım toplama noktalarında çalışan gönüllülere ve polislere şükranlarını ifade eden Aliyeva, "Kısacası kardeş Türk halkının yanında olmaya çalışan herkese minnettarım. İnsan sevginiz, merhametiniz ve şefkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı olduğum için büyük gurur duyuyorum.

Deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış bizleri çok üzmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk halkının, irade ve kararlılığı sayesinde bu zorlu sınavdan sarsılmayacağından eminim. Yüce Tanrı dünyamızı korusun. Türkiye, seninleyiz." ifadelerine yer verdi.