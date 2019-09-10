Mikropla savaşta  ‘destek kuvvet’ aşı ve el sabunu

Doç. Dr. Mahmut Doğru, çocuğu okula başlayacak ailelerin soğuk algınlığı, grip, zatürre, gibi hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bu tip hastalıkların, okul döneminde en çok duyulan hastalıklar olduğunu belirten Doç. Dr. Doğru, “Bir çocuk, yılda 6-8 kez hastalanabiliyor. Üstelik bu rakam, kreş ve okula yeni başlayan çocuklar söz konusuysa 10’u bulabiliyor. Virüs ve bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar okul gibi kalabalık ve havasız ortamlarda daha sık görülüyor” dedi. Doç. Dr. Doğru, bu hastalıkların ilk hedefinde aşısız, ellerini yıkamayan ve iyi beslenmeyen çocukların yer aldığını aktararak, “Mikroplarla mücadelede protein yapısındaki antikorlar görev almaktadır. Bunların yapımı için dengeli ve düzenli beslenme önemlidir. Ayrıca okul yemekhanesi ve kantinlerinde besin hijyenine dikkat edilmeli, paketli ürünler, abur cubur gıdalar bulundurulmamalı ve uygunsuz besin hijyenine bağlı mide-bağırsak sistemi enfeksiyonları gelişebildiği unutulmamalıdır” önerisinde bulundu.

ÖNLEYİCİ TEDBİR

Doç. Dr. Doğru, çocuklar için enfeksiyon kaynağı olabilen kapı kolları, lavabo gibi riskli alanların temizlenmesinin okuldaki enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını önlemede önemli olduğunu anımsattı. Bir hastalığı oluşmadan önlemenin, tedavi etmekten daha öncelikli olduğunu belirten Doç. Dr. Doğru, “Bunun için de en etkili yöntem aşılardır. Aşılama sayesinde çiçek hastalığı gibi bir enfeksiyöz hastalık ortadan kaldırılmıştır. Bunun dışında birçok önemli hastalığın yol açtığı ciddi komplikasyonların önlenerek 3 milyon ölümün önüne geçilmiştir” diye konuştu.