'Mila', 2022 gram uyuşturucu buldu

DHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:07 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:12

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun otobüs ile getirileceğini belirledi. Şehirler arası otobüs terminalinde önlem alan ekipler, otobüsün gelmesini bekledi. Terminale ulaşınca narkotik köpeği 'Mila' ile otobüste yapılan aramada, yolcu koltuğu altına gizlenen, 5 paket halinde 2022 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu satıcısı İ.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.