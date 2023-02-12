Milano'da Türk öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından İtalya'dan Türkiye'ye yönelik yardım malzemesi gönderme operasyonu sürüyor.

Milano, Como, Venedik, Modena, Imperia ve Lecco gibi İtalya'daki Türk toplumunun yoğun olduğu kentler başta olmak üzere, Türk dernekleri, İtalyan sivil toplum kuruluşları ve bazı vatandaşların münferit olarak yolladığı yardım malzemeleri, İtalya'nın kuzeyi için tek toplama merkezi olan Milano yakınlarında yer alan Roncello'daki depoda toplanıyor.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun koordinasyonunda yürütülen yardım malzemelerinin Milano'dan gönderilmesi operasyonunda, Milano Eğitim Ataşeliğinin girişimiyle Milano'da okuyan çok sayıda Türk öğrenci de seferber oldu.

Roncello'daki büyük depoya getirilen yardım malzemeleri arasında jenaratör, çadır, elektrikli ısıtıcı, hijyen malzemeleri, ilaç gibi tıbbi malzemeler, bot, battaniye, kıyafet ve gıda ürünleri yer alırken, öğrencilerin bu malzemelerin tasnifinde ve gönderime hazır hale getirilmesinde özverili şeklide çalıştığı görüldü.

Başkonsolos Mehmet Özöktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ve bugün 25'er ton olmak üzere şu ana kadar 50 ton yardım malzemesini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere THY aracılığıyla Türkiye'ye yolladıklarını söyledi.

Özöktem, deprem felaketinin yol açtığı acıyı içlerinde hissettiklerini belirterek, "Ancak buradaki Türk vatandaşları ve aynı zamanda İtalyanlar çok büyük bir kenetlenme örneği sergilediler. İtalyan STK'leri, İtalyan şirketleri ve en başta İtalyan hükümeti yardımımıza koştu. Dostluğunu esirgemeyen İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu malzemelerin en uygun şekilde tasnifi ve bir an önce ülkemize ulaştırılması için öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

- "Deprem haberini duyduğumuzdan beri hayatımız çok değişti"

Gönüllü öğrencilerden Merve Korkmaz, üç gündür bu depodaki yardımları düzenleme organizasyonuna katıldığını belirterek, "Öncellikle ülkemize geçmiş olsun demek istiyorum. Burada Milano'da bulunan arkadaşlarla ülkemize yardım etmeye çalışıyoruz. Burada Başkonsolosumuz ve Eğitim Ataşemizle yardım kolileri hazırlıyoruz. Tıbbi ihtiyaçlara yani hijyen ürünlerine ve erzak yardımına öncelik vermeye çalışıyoruz. Kendi üniversitelerimizde öğrenci arkadaşlarımıza bildirerek, onlardan da yardım talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, "Deprem haberini duyduğumuzdan beri hayatımız çok değişti. Normal standartlarımızın dışında tüm önceliğimizi depremzedelere yardım etmeye adadık. Dua etmek dışında bir şeyler de yapmak gerekiyor. Biz elimizden geldikçe onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. En büyük amacımız bu. İnşallah buradan gönderdiğimiz yiyecekler, hijyen ürünleri onlara bir şekilde ulaşır." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Mustafa Şandırlı, "Öncelikle tüm ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun demek istiyorum. Depremin hemen ardından 3 gündür burada Milano Başkonsolosluğumuz ve Milano Eğitim Ataşeliğimizin koordinasyonunda bir grup gönüllü öğrenci olarak yardımları toparlamaya çalışıyoruz. Bu yardımlar en kısa zamanda Türkiye'ye ulaşacaktır." dedi.

Depremin kendilerini de çok etkilediğini anlatan Şandırlı, "Deprem olunca hemen üzüldük. Bunun geçmiş depremlere benzemediğini bunun farklı olduğunu hemen anladık. Depremin olduğu günden beri hiçbir şekilde ders de çalışamıyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştık ki, sağ olsun çoğu insan destek çıktı. Bunların başında okuduğumuz üniversiteler var. Bazı öğrenci arkadaşlarımız, rektörlüklere mail atarak Türkiye'ye destek kampanyaları açmalarını sağladı." yorumunu yaptı.

Öğrencilerden Lidya Sever, deprem haberiyle şok olduklarını ve Türkiye'ye bir şekilde yardım ederek iyi şeylere vesile olmak istediklerini anlattı.

Sever, "Erzak, hijyen malzemesi, kıyafet, her şeyi topluyoruz, koliliyoruz ve en hızlı şekilde Türkiye'ye yollamaya çalışıyoruz." dedi.

Yardım malzemelerinin toplanmasında katkısı olan ve Milano'da bunların tasnif edildiği noktalardan biri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya derneği görevlisi Abdülkadir Yıldırım da Türk öğrencilerle beraber kendi merkezlerinde ellerinden geldiğince canla başla çalıştıklarını ve Türkiye için bir şeyler yapmak için uğraştıklarını söyledi.

- Milano'daki Türk öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri Duomo önünde andı

Milano'da bir grup öğrenci, kentin farklı noktalarındaki yardım faaliyetlerinde görev alırken, çok sayıda öğrenci ise kent merkezindeki ünlü Duomo Katedrali'nin önünde Türkiye'ye destek ve dayanışma için öğlen saatlerinde bir araya geldi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla katedralin önünde buluşan öğrenciler, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasının ardından öğrenciler, Türkiye'deki depremzedelere yönelik yardım kampanyalarına dikkat çekmek için Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak yardım bildirileri dağıttı.