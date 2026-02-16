Milas'ta rant rezaleti... CHP'nin ağaç katliamında hülle taktiği çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'zeytin ağaçları'nı korumak için Muğla Milas'ta yapacağı miting öncesi, partinin ilçe başkanı Ahmet Kılbey'in 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestirdiği ortaya çıktı.

Kılbey kendini "Bahçeyi sattım, benden sonra kesilmiş" diye savundu. Ancak satışın CHP'li Milas Belediyesi'nin Ruhsat Denetim Müdürü olan damadı Cenk Soydan'a yapıldığı belirlendi.

EL YAZISIYLA DEVİR SÖZÜ

Menteş Mahallesi'ndeki arazinin satış işleminin ise resmi değil; elle yazılan basit bir sözleşmeyle yapıldığı anlaşıldı. 28 Aralık 2025 tarihli satış sözleşmesinde 'mal sahibi' Ahmet Kılbey, 'alıcı' ise damadı Cenk Soydan gözüküyor.

İKİ TAKSİTTE 3 MİLYON LİRA

3 milyon 100 bin liralık satış bedelinin 100 bin TL'si için kapora alındığı; paranın geri kalanının da Mayıs ve Aralık 2026'da 1.5'er milyon TL olmak üzere iki taksitte ödeneceği bilgisi yazıyor. Tapu devrinin ise Kılbey'in söylediğinin aksine son taksit tarihi olan Aralık 2026'da yapılacağı belirtiliyor

REZALETİ İTİRAF ETTİ

Ahmet Kılbey, rezaleti şu sözlerle itiraf etti: "O yeri 29 Aralık'ta sattım... Kalan tutarı taksitler hâlinde alacaktım. Tapu hâlâ benim üzerimde. Satın alan kişi 'Gençleştirme yapacağım, yaşlı ağaçları keseceğim' dedi. Ben de yetki verdim. Sanki ben yapmışım gibi anlatıldı."

27 AĞACIN CEZASINI CHP'Lİ BAŞKAN ÖDEYECEK

Zeytinlik katliamıyla ilgili ceza, hâlâ tapuda arazinin sahibi olarak gözüken CHP İlçe Başkanı Kılbey'e kesildi. Tarım İl Müdürlüğü her bir ağaç için 1815 TL olmak üzere Kılbey'e toplam 49 bin 15 TL ceza kesti.