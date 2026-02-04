İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4892
  • EURO
    51,4865
  • ALTIN
    6926.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milas'taki cani tutuklandı... Bakan Tunç: Kadına el kaldıran adaletin pençesinden kaçamayacak
Güncel

Milas'taki cani tutuklandı... Bakan Tunç: Kadına el kaldıran adaletin pençesinden kaçamayacak

Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen kadının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Fail adaletin pençesinden kaçamayacaktır” diyerek failin tutuklandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 00:47 - Güncelleme:
Milas'taki cani tutuklandı... Bakan Tunç: Kadına el kaldıran adaletin pençesinden kaçamayacak
ABONE OL

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kadın cinayeti, kamuoyunda büyük infiale neden oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir gerekçenin bu vahşeti hafifletemeyeceğini, normalleştiremeyeceğini ifade etti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır.

Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez.

Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır.

Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır.

Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur.

Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir.

Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır.

  • yılmaz tunç
  • muğla cinayet
  • muğla

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.