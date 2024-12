İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

ÇAKARA 96 BİN TL CEZA

Ayrıca yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

375 BiN ÖZEL GÜVENLiK PERSONELiNE GÜVENCE

Özel güvenlik personeli için yeni düzenleme yapıldı. Haklarında soruşturma açılan özel güvenliklerin kimlik iptalleri için artık yalnızca soruşturma açılması yeterli olmayacak; kovuşturma şartı da aranacak.

Kamuda ve özel sektörde çalışan yaklaşık 375 bin özel güvenlik personelini yakından ilgilendiren düzenleme dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel güvenliklerde aranacak şartları düzenleyen maddede yapılan değişikliklerle, mesleki güvenceleri artırılmış oldu. Konuyla ilgili detayları Güvenlikİş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AKŞAM'a anlattı. "Özel güvenlik görevlilerimizin iş güvencesini artıracak ve yıllardır yaşadıkları mağduriyetleri sonlandıracak olan bu düzenleme, sendikamızın verdiği kararlı mücadelenin bir sonucudur" diyen Çağırıcı sözlerine şöyle devam etti:

MAĞDURİYETLER GİDERİLDİ

"Daha önce özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartları yürürlükteki kanunun hükümleri gereği, basit suçlardan 1 yılın üzerinde ceza verilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı alındığında veya bazı suçlardan soruşturma açıldığı an iptal ediliyordu. Ayrıca, yalnızca soruşturma altında olan meslektaşlarımız bile kovuşturma süreci tamamlanmadan mesleklerinden uzaklaştırılıyordu. Bu durum, sektörde ciddi mağduriyetlere yol açıyordu. Yeni düzenleme ile bu sorun ortadan kalktı. Yeni düzenleme ile katalog suçlar hariç, HAGB kararı kaynaklı kimlik iptalleri önlenecek. Kimlik iptalleri için yalnızca soruşturma açılmış olması yeterli olmayacak artık kovuşturma şartı aranacak. Casusluk ve gizli bilgilerin ifşası gibi nitelikli suçlarda düzenleme güçlendirilmiş ve 'devletin güvenliğine' ibaresi eklenmiş. Bu düzenlemeler, özel güvenlik görevlilerimizin iş güvencesini artırmakla kalmayacak, sektördeki adalet duygusunu da güçlendirecektir."

MİLAT NİTELİĞİNDE

"Bu düzenleme, 375 bin özel güvenlik görevlisi için milat niteliğindedir. Söz konusu düzenleme ile yıllardır çözüm aranan bir mağduriyetin önüne geçildi. Bu süreçten sonra meslektaşlarımız daha huzurlu bir şekilde görev yapacaktır. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında meslektaşlarımızın kahramanca müdahalesinde olduğu gibi her zaman ve her yerde özel güvenlik görevlileri olarak kamu düzeninin sağlanmasında görev alanlarımızda can ve mal koruyacak, huzur ve düzenin sağlanması için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

