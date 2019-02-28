Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü