Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.
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