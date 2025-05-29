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Millet Bahçeleri Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

En batısından en doğusuna en kuzeyinden en güneyine Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum.

Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimiz de aynı şekilde sevgiyle selamlıyorum.

Biliyorsunuz, dün Karabağ'daydık. Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü kutladık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı tüm dünyaya gösterdik.

Şimdi de bir başka gurur günümüzü, büyük bir coşkuyla selamlıyoruz.

Coşkunuz için, heyecanınız için bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birazdan yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri'mizin açılışını gerçekleştireceğiz.

Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerimiz, İstanbul için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Rabbim hepsinden razı olsun.

Rabbim bizlere İstanbul ile birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın.

Değerli misafirler, bugün aynı zamanda tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz.

53 gün süren kuşatma, henüz 21 yaşındaki Fatih'in liderliğinde göz kamaştıran büyük bir zaferle neticelendi.

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