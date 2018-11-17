İstanbul Millet Bahçesi açılışı ne zaman saat kaçta canlı izle Millet bahçesi açılışı canlı izle

Millet bahçesi açılışı canlı izle Başakşehir, Kayaşehir, Baruthane Millet Bahçesi açılışı ne zaman canlı izleme yolları araştırılıyor. Milyonların merakla beklediği İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin tanıtım filmlerini yayınladı. İstanbul Millet Bahçesi açılışı ne zaman saat kaçta canlı izle! Tüm Türkiye merakla İstanbul Millet Bahçesi proje açılışına odaklandı. Bunun yanı sıra Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kayaşehir'de 5 ayrı millet bahçesinin toplu açılışını gerçekleştirecek. İstanbul'da yapımı tamamlanan millet bahçeleri hizmete açılıyor. 100 günlük eylem planı kapsamında yapımına başlanan bahçelerde; dev parklar, özel ağaçlarla donatılmış gezi mekanları, sosyal tesisler ve ibadet mekânları olacak. Başakşehir, Hoşdere, Kayaşehir, Zeytinburnu ve Ataköy'deki millet bahçeleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halkın kullanımına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak millet bahçelerinde, göletler, oyun alanları, kafe ve sosyal tesislerin yanı sıra, özel ağaçlarla süslenen ağaçlık alanlar yer alıyor. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 arttıracak. Millet bahçeleri İstanbul'a 1.4 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak.

AÇILIŞTA CANLI BAĞLANTI YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün açılacak 5 millet bahçesiyle İstanbul'a 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldığını belirterek, "Açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak" dedi.

Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Uysal, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin açılacağını hatırlatarak, Kayaşehir Millet Bahçesi'nin TOKİ, Hoşdere Millet Bahçesi ve Başakşehir Millet Bahçesi'nin Emlak Konut, Çırpıcı Millet Bahçesi ve Baruthane Millet Bahçesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi. Uysal, millet bahçelerinin büyük bölge parkları şeklinde yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Şu anda bölge parkı olarak geniş alanlar millet bahçesine dönüştü. Millet bahçeleri bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, aynı zamanda bulunduğu şehrin bitki örtüsünü yansıtacak. İstanbul'umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış oldu. Açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak. Bütün İstanbulluları bekliyoruz."

İstanbul’a beş millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da 5 millet bahçesini hizmete açacak. Başakşehir, Hoşdere, Kayaşehir, Zeytinburnu ve Ataköy’deki millet bahçeleri ile İstanbul 1.5 milyon metrekare yeşil alana kavuşmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak millet bahçelerinde, göletler, oyun alanları, kafe ve sosyal tesislerin yanı sıra, özel ağaçlarla süslenen ağaçlık alanlar yer alıyor. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 arttıracak. Millet bahçeleri İstanbul'a 1.4 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Kayaşehir Millet Bahçesi'nin TOKİ, Hoşdere Millet Bahçesi ve Başakşehir Millet Bahçesi'nin Emlak Konut, Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Millet Bahçesi ve Ataköy'deti Baruthane Millet Bahçesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldığını söyleyen Uysal, "Millet bahçeleri bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, yaşadığımız şehrin bitki örtüsünü yansıtacak. İstanbul'umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış oldu" dedi.

İşte açılacak olan 5 millet bahçesi:

BAŞAKŞEHİR: 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle ilgi çekecek. 24 ayrı türde 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırı var. Ahşaptan yapılmış Millet Kıraathanesi de yer alıyor.

HOŞDERE: 150 bin metrekare toplam alana inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan Hayatpark'a 128 tür bitki ekilirken, çeşitli türde toplam bin 600 adet ağaç dikildi. Park aydınlatması güneş enerjisiyle sağlanıyor. Ayrıca elektrikli araçlar için güneş enerjisiyle desteklenen şarj istasyonu kuruldu. Türkiye'de ilk defa uygulanan mimari ile inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı sularla çevrili. Eski Osmanlı evlerini andıran kurs binası girişi kafeterya hizmeti verecek.

KAYAŞEHİR: 5.5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayapark, 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alanı ile İstanbul'un en büyük korusu Emirgan'dan üç kat daha büyük. Kayapark'ta koru alanları, bisiklet ve yürüyüş parkurları, piknik alanları, seyir terasları, etkinlik platformları, amfi tiyatrolar, tıbbi bitki bahçeleri, 3 biyolojik gölet ile sosyal tesisler yer alacak.

BARUTHANE: 59 bin 719 metrekare alanda hizmet verecek olan bahçenin içinde 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi yer alacak. Ayrıca süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı ve spor alanları olacak.

ÇIRPICI: 465 bin metrekarelik alandan oluşan bahçe 6 etaptan oluyor. 4 etabı tamamlanan bahçe, proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşile büründü.

İSTANBUL MİİLET BAHÇESİ AÇILIŞI BUGÜN...

İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden Başakşehir’de 280 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye’nin ilk millet bahçelerinden olan Kayaşehir Millet Bahçesi 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Kendi kendini temizleyen gölet

Toplam 362 dönüm arazi üzerine kurulan ve 280 dönümü park ve bahçelere ayrılan Kayaşehir Millet Bahçesi; bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekare büyüklüğünde Biyolojik Gölet’i, 42 bin metrekare etkinlik çayırı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile İstanbul’un en büyük eğlence ve dinlence (rekreasyon) alanlarından biri olacak.

30 bin metrekare alana Tematik koku bahçeleri yapıldı

İçerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaç ile 160 bin çalı ve bitki dikilen Millet Bahçesi’nde 30 bin metrekare alana Tematik Bahçe yapıldı. 25 tür bitkinin bulunduğu Tematik Bahçe’de; mis gibi kokan çiçeklerle bezenmiş Koku Bahçesi, rengârenk açan çiçeklerin yer aldığı Renk Bahçesi ve kelebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği Kelebek Bahçesi yer alıyor.

Engelliler için spor ve oyun alanları

Etkinlik Çayırı içerisine ve piknik alanına toplam 40 pergola konan Kayaşehir Millet Bahçesi’nde engelli ve çocuklar da unutulmadı. Özel tasarlanan Engelsiz Oyun Alanı ve çocuk oyun gruplarında engelli bireyler ve çocuklar hoş vakit geçirebilecek.

Millet Kıraathanesi ve kafeterya

Millet Bahçesi’nde ayrıca Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Biyolojik Gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Bahçesi’nde okuma salonu ve kafeterya yer alıyor. Alanda yer alan beton amfide de küçük etkinlikler düzenlenebilecek.

Cami merkezli yeni meydan

25 bin metrekare alandan oluşan ve içerisinde Başakşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, 5 bin kişilik caminin de yer aldığı Başakşehir Meydan ile komşu olan Millet Bahçesinin yer aldığı Kuzey Yakası projesi bünyesinde; farklı tasarımıyla dikkat çeken ofis binaları, kongre merkezi, 156 odalı bir otel yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen 15 bin kişilik kapalı spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.