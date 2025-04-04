Millet, Özel'i ciddiye almadı! Harcamalar ikiye katlandı, ‘boykot büyüyor' algısı çöktü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'deki yolsuzlukların üstünü örtbas etmek için yaptığı boykot çağrısı millette karşılık bulmadı. Aksine hem derbi karşılaşmasında reyting rekoru kırıldı, hem de harcamalar bir gün öncesine göre iki kat arttı. Peki, neden böyle oldu? Özel, patinaj mı yaptı, CHP inandırıcılığını mı kaybetti?

"ÖZGÜR ÖZEL'İ SEÇMENİ BİLE TAKMIYOR"

CHP seçmenin yoğun olduğu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bile halk Özgür Özel'in 'boykot' çağrısını dinlemedi. Sosyal medyada CHP'ye inancın kaybedildiğini gözler önün seren videolar yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "CHP'nin kalesi Kadıköy'de derbi öncesi masalar dolmuş taşmış. Bakın bu insanların %90'ı CHP seçmenidir. Önündekilerden de anlaşılıyor. Özgür Özel'i seçmeni bile takmıyor." diye yorumda bulundu.

CHP'nin kalesi diye gösterilen ilçelerden biri olan Kadıköy'de Özel'in 'boykot' çağrısına rağmen masalar tıklım tıklım dolu. CHP Genel Başkanı Özel'i Kadıköy'de ciddiye alan olmadı.

DERBİ REYTİNGLERDE ZİRVEDEYDİ

Öte yandan Özgür Özel'in "Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeyin" çağrısı da karşılık bulmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 20 reyting ile kendisinden sonraki tüm programları beşe katladı. Bir önceki derbi olan Türkiye-Macaristan milli maçından daha çok izlendi.

28 MİLYAR LİRALIK ALIŞVERİŞ

Boykotun rakamsal boyutunda ise muhalif medya boş masa avına çıktı. Saraçhane medyasından Nevşin Mengü gibi isimler sabahın erken saatlerinde çektiği fotoğraflarla boykot büyüyor algısı peşinde koştu. Ancak gerçek ortaya çıktı algı oyunu tutmadı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin resmi rakamlarına göre, 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti. Günlük alışveriş işlem tutarı 1 Nisan'da 14 milyar lirayken 2 Nisan'da 28 milyar lirayla iki katına çıktı.

MİLLET CHP'YE GÜVENMİYOR

Peki, neden böyle oldu. Açıkçası milletin gözünde CHP'li liderlerin inandırıcılığı yok. Tüm ekonomiyi hedef almak gibi akıl tutulması içeren eylemler, itibar erozyonuna sebep oluyor. Benzer bir durum fatura ödememe eylemi yapan Kılıçdaroğlu'nun da başına gelmişti. Kılıçdaroğlu, karanlıkta kalmış. Tek başına yaptığı eylemle biraz da komik duruma düşmüştü. Bu yüzden CHP'nin başına geçenlerin önce millette bir güven tesis etmesi gerekiyor.

CHP'DEKİ BEDAVA TRAKTÖR KAFASI

Bir yanda verdiği sözleri tutmak için elinden geleni yapan bir lider cumhurbaşkanı Erdoğan var, Diğer yanda vaatlerini nasıl olsa millet unutur diye bol keseden sallayan Özgür Özel...

Hatta Özgür Özel verdiği traktör vaadi için "Biz onu çarpıcı olsun diye koyduk." demişti.

Özel böyleyken beraber yol yürüdüğü suç örgütü liderliğinden tutuklanan İmamoğlu da verdiği sözleri unuttu.

İmamoğlu, seçim döneminde "Vaadiniz varmış hatırlamıyor musunuz? sorusuna "Hatırlamıyorum" diye cevap vermişti.

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