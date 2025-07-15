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Millete silah doğrultan hainlere müebbet hapis!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '289 fiili darbe davası açılmıştı. 289 fiili darbe dosyasında tamamen karar verildi. Burada 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunlar bizzat 15 Temmuz gecesi eline silah aldığı, millete bu silahları doğrulttuğu, helikopter kullandığı, tank kullandığı, silah kullandığı tespit edilen kişiler.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 11:09 - Güncelleme:
Millete silah doğrultan hainlere müebbet hapis!
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgileri paylaştı, örgütle irtibatı veya iltisakı olan 127 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini bildirdi. İhraçlarla ilgili Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Tunç, başvuruda bulunan yaklaşık 20 bin kişinin görevine iade edildiğini, ayrıca hak arama yollarının sonuna kadar açıldığını söyledi.

1366 SANIĞA MÜEBBET

Tunç, yargı teşkilatının ceza soruşturmalarıyla ilgili de hassas bir süreç yönettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "289 fiili darbe davası açılmıştı. 289 fiili darbe dosyasında tamamen karar verildi. Burada 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunlar bizzat 15 Temmuz gecesi eline silah aldığı, millete bu silahları doğrulttuğu, helikopter kullandığı, tank kullandığı, silah kullandığı tespit edilen kişiler. Bu 4 bin 891 kişinin 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine 1366'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1891'i de farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırıldılar. 2 bin 870 kişi de beraat kararı verildi. 'Erler de mahkum edildi', 'yargılama hataları da oldu' şeklinde eleştiriler var. Bakın 2 bin 870 kişi fiili darbeye katıldığı gerekçesiyle yargılanıp beraat etti. Burada yargımız tüm delilleriyle, görüntüleriyle, tanıklarıyla kılı kırk yararak bir hassasiyet göstermeye çalışıyor."

YARGI DA TEMİZLENDİ

Bu süreçte yargının da FETÖ'den arındırıldığını anlatan Tunç, "4 bin 6 yargı mensubu adalet teşkilatından ihraç edildi. Cezaevlerinde 11 bin 85 FETÖ'den hükümlü, 555 de tutuklu var" dedi. Tunç, hakkında dava açılan 24 bin kişinin yargılanmasının, 58 bin şüphelinin de soruşturmasının sürdüğünü ifade etti.

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