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Milletimiz istikbaline sahip çıkmıştır

  • ŞEKİB AVDAGİÇ İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk milletinin övünç madalyalarından biridir. Ülkemizi işgal eden emperyalist güçlere karşı yürüttüğümüz Kurtuluş Savaşı’nda şehit ve gazilerimize verilen İstiklal Madalyası gibi bağımsızlığımızın simgesidir. Çünkü 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Milleti, bilfiil cadde ve meydanlara inerek, dış güçlerle işbirliği halindeki hain FETÖ’cü darbecileri püskürtmüş ve hem milli iradeye, hem istikbaline sahip çıkmıştır.

İŞBİRLİKÇİLER SALDIRDI 

Türk Milleti her zaman meydanlara inmez. Geleceğini tehlikede hissettiği anlarda, hareket eder. 15 Temmuz da böylesi bir andır. Tarihin sıçrama yaptığı bir andır. Türk halkının İstiklal Marşımızda vurgulandığı gibi “kendi zincir vurmak isteyen çılgınlara” haddini bildirdiği nadir vakitlerden biridir. Bu yüzden 15 Temmuz, Türkiye için önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, aynı zamanda bir turnusol kağıdıdır. Dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. O gece, Türkiye’nin geleceğini belirlemek isteyenlere, ‘Türkiye’nin geleceğinin ancak Türk Milleti tarafından belirleneceği’ cevabı verilmiştir. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hain FETÖ’cü darbeciler ve onların destekçisi odaklar da püskürtüldü, onlara da hadleri bildirildi. 15 Temmuz ne bir masal, ne bir efsanedir… 15 Temmuz kalkışması, bu milletin gözlerinin önünde yaşandı. Darbeciler halkını silahla taradı, Milli Mücadele’nin simgesi Meclisimiz bombalandı. Bu hain girişimlerin hepsine şahit olduk.  

UNUTMAYACAĞIZ 

Bu sebeple İstanbul iş dünyası olarak, 15 Temmuz’un 3. yıldönümünde diyoruz ki; 15 Temmuz’u unutmayacağız.15 Temmuz’u unuttuğumuz an, Milletimizin iradesine gem vurulduğu andır.  15 Temmuz’u unuttuğumuz an, istiklalimizi, istikbalimizi ve iktisadımızı kaybettiğimiz andır. 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, 251 şehidimizin ruhunun sızladığı, kanının yerde kaldığı andır. Bu yüzden unutmayacağız. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

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