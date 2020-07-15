15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:03

FETÖ’nün 15 Temmuz akşamı Türkiye’yi karanlığa mahkum edecek darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O günden bu yana Türkiye ekonomik atılımlardan vazgeçmedi. Darbe girişimiyle engellenmek istenen AK Parti hükümeti 15 Temmuz ruhuyla bugüne kadar birçok projeyi gerçekleştirirken birçok projede ise önemli yol aldı. Akşam gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından, atılan stratejik adımlar ve Türkiye'nin geleceği için atılan adımları derledi.

SONDAJ HAMLESİ

Osmangazi Köprüsü darbe girişiminin hemen öncesinde açılırken 4 yılda Türkiye 3. Köprü ve 3. Havaalanı’na kadar birçok devasa projeyle tanıştı. Son 4 yılda TANAP ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli proje devreye girdi. Türkiye petrol aramak için kendi sismik ve sondaj gemilerini devreye soktu. Bu dönemde Türkiye’nin Otomobili görücüye çıkarken fabrikanın temelinin atılmasına kısa bir süre kaldı. Yine son 4 yılda 10’un üzerinde şehir hastanesi açıldı.Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırdaki terör koridoru dağıtıldı.

Terörle mücadele konsepti değişti, 7 bin 500’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'yi D.Akdeniz’e hapsetmeye yönelik hamleler, ‘münhasır ekonomik bölge’ ile boşa çıkarıldı.

Libya ile yapılan deniz sınırı ve askeri yardım anlaşmasıyla bölgedeki inisiyatif ele alındı.

Savunma sanayiinde millilik oranı yüzde 70’lere çıktı. İHA’lar, SİHA’lar gururumuz oldu.

4 yılda 4 kur saldırısını göğüsleyen Türk ekonomisi büyüdü, mega projeler hayata geçti.

Dış siyasette bağımsızlıkçı politikalar ön plana çıktı, S-400 ve Ayasofya kararları örnek oldu.

EKONOMİDE YARALARI HIZLI SARDIK

İş dünyası temsilcileri, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türkiye’nin dünyaya örnek olacak mücadele verildiğini, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde ekonomide hızlı toparlanma sürecine girilerek yaraların sarıldığını ifade ettiler. Görüşler şöyle:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: Darbe sonrasıı alınan tedbirlerle piyasalara güven telkin edildi ve finansal piyasamız sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle: Piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarıyla hayata geçmeye başlamıştır.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türk iş dünyası geçen 4 yılda çarklarını güçlü şekilde işletmeyi birinci ödev olarak görmüştür.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesini yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

SAVUNMADA ATILIM DÖNEMİ

Son 4 yılda savunma alanında ciddi atılım yaşandı. Türkiye başta İHA’lar olmak üzere envantere giren çok sayıda yerli silahlarla terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda adından söz ettirdi.

FETÖ BAŞARILI OLSA BU PROJELER OLMAYACAKTI

• Osmangazi Köprüsü (1 Temmuz 2016)

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü (26 Ağustos 2016)

• Avrasya Tüneli (20 Aralık 2016 )

• İstanbul Havalimanı(29 Ekim 2018)

• Hakkari Selahattin Eyyubi Havalimanı (26 Mayıs 2017)

• TürkAkım projesi (8 Ocak 2020)

• TANAP (12 Haziran 2018)

• Yavuz Sondaj Gemisi (20 Haziran2019)

• Kanuni Sondaj Gemisi (12 Mart 2020)

• Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (30 Ekim 2017)

• Çanakkale 1915 Köprüsü (İnşaatı sürüyor)

• Mersin Akkuyu Nükleer Santrali (İnşaatı sürüyor)

• Kanal İstanbul (ÇED süreci onaylandı)

• Akıncı İHA-TİHA (6 Aralık 2019’da )

• Gökbey Genel Maksat Helikopteri (2018)

• Türkiye’nin ilk uçak gemisi (İnşaası sürüyor)

4 YILDA 4 KUR SALDIRISI ATLATTIK

Türkiye, aradan geçen 4 yılda ‘ekonomik operasyon’ların da odağı haline geldi. Bu operasyonlar çoğu zaman kur üzerinden yapıldı. 4 yılda Türkiye tam 4 kez ciddi kur saldırısına maruz kaldı. İlk kur saldırısı 9-13 Ağustos 2018’de yaşandı. 13 Ağustos gecesi dolar 7.23 liraya kadar çıkarıldı ancak alınan önlemler sonrası savuşturuldu. İkinci kur saldırısı ise 2019’daki 31 Mart yerel seçimleri öncesi, 3. saldırı ise 10 Ekim 2019’da oldu. Son saldırı ise bu yıl 6 Mayıs gerçekleşti. Londra merkezli bankalar tarafından yapılan bu saldırıda da dolar 7.24 liraya kadar çıktı. Ancak alınan önlemler sayesinde 4 saldırı da atlatıldı. 15 Temmuz sonrası sıfırcı hocalar da boş durmadı. Darbe girişimi sonrası not düşüren Fitch ve Moody’s 2017 Cumhurbaşkanlığı Referandumu ve 24 Haziran seçimleri öncesi de not düşürerek sandığı etkilemeye çalıştı.