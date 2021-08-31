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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında imzalanan 'Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokülü'nün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 09:27 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 09:29
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İki ülke arasında 28 Haziran 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te imzalanan protokolün onaylanmasına yönelik karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Taşkent'te haziranda yapılan toplantıda taraflar, iki ülke arasında ticaret, yatırım, bankacılık, dijital devlet, bilim ve teknoloji, sanayi, enerji, tarım ve orman, insan kaynakları, eğitim ve sağlık alanlarında belirlenen yeni eylem maddelerinin ticaret ve ekonomiye katkıda bulunacağını ve ikili ilişkilere ivme kazandıracağını belirtmişti.

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