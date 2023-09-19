Milletvekili Akar İstanbul'da konuştu: Bazı kendini bilmezler alçakça TSK'ya iftira ediyor

İstanbul Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bakırköy'de bir otelde etkinlik düzenledi.

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami İmam Hatibi Mustafa Kızıloğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, şehitler ve gaziler için dua edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele ve ülkede güvenliğin sağlanması konusunda şehit ve gaziler başta olmak üzere güvenlik güçlerinin başarıda pay sahibi olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Akar, şehitlerin kanlarını bugüne kadar yerde bırakmadıklarını ve bundan sonra da bırakmayacaklarını dile getirdi.

Akar, Türkiye kadar şehit ailelerine ve gazilerine değer veren bir ülke olmadığını ifade ederek, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının çözülmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin vatanın birlik, beraberlik ve bütünlüğü için mücadele verdiğine dikkati çeken Akar, 85 milyonun duası ve sevgisiyle her sorunun üstesinden gelebileceklerini kaydetti.

TSK'nın operasyonlarını masum insanlara zarar vermemek için hassasiyetle yürüttüğünü dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Fakat bazı kendini bilmezler, insani ve vatandaşlık değerlerini kaybeden bazıları maalesef utanmadan, sıkılmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne yapıp ne yapmadığı açık ve seçik şekilde kamuoyu ile paylaşılmış olmakla beraber maalesef bazıları bir yerlerden aldıkları talimatlar çerçevesinde, bazılarının yönlendirmesiyle aynı şeyleri tekrar tekrar temcit pilavı gibi tekrarlıyorlar. Bu gerçekten büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin namına, namusuna, şerefine yakışır şekilde, tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde ülke sınırlarını korumaya çalışıyor. Bunu yaparken de çevreye, masumlara zarar vermemek için her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Bunu herkes biliyor fakat bazıları maalesef bir şekilde bunu istismar ediyor. Ne zaman ki Mehmetçik yurt içinde ve yurt dışında PKK'ya vurmaya başladı, PKK sızlanmaya, nefes alamamaya başladı ve ne zaman ki bunlar sıkıştılar ses Ankara'dan, ses Avrupa'dan çıkıyor."

İstanbul Valisi Davut Gül de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül'ün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Gazilerin ve şehit yakınlarının 7 gün 24 saat emrinde olduklarını dile getiren Gül, şehitlere rahmet, gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un dua ettiği programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akın Gürkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da katıldı.