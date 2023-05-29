Milletvekilleri mazbatalarını alıyor

Kayıt işlemleri için Meclis'e gelen MHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

28. Dönemin hayırlı olmasını dileyen Bülbül, seçimin sonucunun Türkiye'ye iyi geleceğini, hayırlar getireceğini söyledi.

TBMM'de 28. Dönemde milletin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmayacak çok önemli, Türkiye'ye faydalı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Bülbül, "İnşallah huzurlu ve verimli bir çalışma dönemi olur. İstikrarın, güvenin hakim olacağı bir ülke atmosferi içerisinde inşallah her şey daha güzel olur." ifadesini kullandı. Bülbül, yeni anayasa çalışmalarının bu dönemde gündemde olacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin terörle mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğini anlatan Bülbül, "15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan terörü kaynağında bitirme iradesi ve bu noktada kazanılan mesafe inşallah daha önemli adımlarla, çok daha önemli bir noktaya gelecek." dedi.

Terör örgütlerinin "Cumhur İttifakı devam ederse biz biteceğiz" ifadesini kullandığını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Türkiye terör örgütleriyle mücadelede çok iyi. İnşallah Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarının da son bulacağı bir dönem olur. Onların bu zamana kadar korkuları bundan dolayıydı. Girmedikleri kılıf kalmadı ama milletimiz perdenin arkasında nelerin olduğunu çok iyi gördü ve nihayetinde vermiş olduğu kararla Türkiye'nin terör mücadelesinde Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok net bir yetki verdi. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun."

Bugün yapılan kayıtlarla birlikte, kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 177'ye ulaştı.