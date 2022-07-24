Milletvekilleri ''soru rekoru'' kırdı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Mecliste henüz bir yasama yılı daha olmasına rağmen şimdiden yazılı soru önergeleri ile araştırma önergelerinde rekora imza atıldı.

Milletvekilleri, 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Dönem'de 5. Yasama Yılı sonuna kadar çeşitli konularda TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kabine üyelerinin yanıtlaması istemiyle 66 bin 996 yazılı soru önergesi sundu. Bunlardan 42 bin 154'ü cevaplandı. Aynı dönemde soru önergelerinin cevaplanma oranı yüzde 63 oldu.

Yalnızca 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nda toplam 14 bin 562 yazılı soru önergesi sunuldu. Bunlardan 5 bin 597'sine cevap verildi.

23. Yasama Dönemi'nde 19 bin 243, 24. Yasama Dönemi'nde 64 bin 114 yazılı soru önergesi sunuldu. 26. Yasama Dönemi'nde ise yazılı soru önergelerinin sayısı 28 bin 989'da kaldı.



TBMM'ye 27. Dönem 5. Yasama Yılı sonuna kadar 6 bin 280 araştırma önergesi sunuldu. Bunlardan 176'sı Genel Kurul gündemine alınarak görüşüldü, 11 araştırma komisyonu kuruldu.

Meclis Başkanlığına 23. Dönem'de 1101, 24. Dönem'de 3 bin 309, 26. Dönem'de ise 2 bin 731 araştırma önergesi verildi.