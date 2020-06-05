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Milletvekilliği düşürülmüştü... CHP'li Enis Berberoğlu için karar verildi

Önceki gün milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklanmıştı. Berberoğlu için ev hapsi kararı verildi. Berberoğlu 31 Temmuz'a kadar cezasını evde çekecek.

DHA05 Haziran 2020 Cuma 22:32 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 22:38
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Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle dün gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Enis Berberoğlu, tahliye edildi.

Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü. Berberoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle evinde cezasını çekmesi yönünde karar verildi. Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Bunun üzerine Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi. 

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