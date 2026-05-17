“Milli Aile Haftası” başlıyor: 81 ilde programlar düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak 'Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs 2025'te ilan edilirken, 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek stratejik öncelikleri ortaya koyan Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi ise 2 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, her yıl mayıs ayının son haftası, "insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen" Türkiye vizyonu kapsamında Milli Aile Haftası olarak kutlanacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak.

Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek.

Ayrıca "Üç Kuşak Bir Sofra" buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak.

Etkinliklerle bayramın bereketi ve sevincinin sofralardan gönüllere, gönüllerden kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Milli Aile Haftası kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

