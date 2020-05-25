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Milli boksör, kız arkadaşını öldürmüştü: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Muğla'da, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı.

DHA25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:19
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Muğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ

Öte yandan ;Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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