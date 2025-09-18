İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3096
  • EURO
    48,811
  • ALTIN
    4853.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Güncel

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyeceği ifade edildi.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
ABONE OL

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, bugün Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Komisyonun 11. toplantısının ilk oturumunda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın dinlendiği belirtildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sağır, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ile Fethullah Ayte'nin dinlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Komisyonun, 12. toplantısını, 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştireceği, toplantıda düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin dinleneceği kaydedildi.

  • Milli Dayanışma
  • Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
  • TBMM
  • terörsüz türkiye

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.