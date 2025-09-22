İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

22 Eylül 2025 Pazartesi 14:19
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komisyon'un 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.

Komisyonun birinci oturumunda, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcilerinin dinleneceği belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun ikinci oturumunda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerinin dinleneceği aktarıldı.

