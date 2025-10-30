İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Milli Dayanışma Komisyonu'nda yeni aşama: ''Türkiye modeli'' vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 16. toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Toplantı, yapılan oylama sonucu kapalı oturum olarak gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin TBMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Milli Dayanışma Komisyonu'nda yeni aşama: ''Türkiye modeli'' vurgusu
TBMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim 2025 Perşembe günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. Komisyonun 16'ncı toplantısı, TBMM Başkanımızın açılış konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu kapalı gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirmede bulunmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, açılış konuşmasında, 5 Ağustos'tan beri yürütülen komisyon çalışmalarının başarıyla ilerlediğini, toplam 130 kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve kanaat önderinin bilgi, fikir ve önerilerinin alındığını belirtmiştir. Terör örgütünün 26 Ekim'deki açıklamasının sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten TBMM Başkanımız, terör örgütünün sahadaki varlığını tasfiye ettiğinin Türkiye'nin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle Komisyonun, atılacak adımları belirleyen bir çerçeveyi TBMM Genel Kurulu'na sunacağını vurgulamıştır.

Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaşmasıyla dünyaya bir "Türkiye modeli"nin sunulacağını ifade eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, bu modelin birçok ülkedeki çatışma çözümlerine ışık tutacağını belirtmiştir. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'nci toplantısının tarihi ve gündemi bilahare duyurulacaktır" denildi.

