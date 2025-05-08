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Milli Eğitim Akademisi'ne giriş için ilk sınav başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuruların başladığını duyurdu. Yeni sınav sistemiyle eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlar.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
Milli Eğitim Akademisi'ne giriş için ilk sınav başvuruları başladı!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, yarının umut ışıkları olacak öğretmen adaylarımız, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim neferlerini yetiştirecek Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Tüm öğretmen adaylarımız başvurularını 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, 'https://ais.osym.gov.tr' adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak belirlenmiştir. Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, mesleki yeterliliği yüksek, donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurduğumuz Milli Eğitim Akademisi, Türkiye'nin geleceğine yön verecek nice öğretmenlerimizin yetişmesine katkı sunacaktır. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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