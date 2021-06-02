Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi

AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:23

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilçe müdürleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda Özer, katılımcılara sınava ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki Servi Erdemoğlu Ortaokulunu ziyaret eden Özer, buradaki sınavla ilgili tedbirleri inceledi.

Özer ayrıca, Vali Davut Gül ile de bir araya geldi.

Açıklamada, Gaziantep'te 45 bin 743 öğrencinin katılacağı sınav için okullarda gerekli sosyal mesafe düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.