Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bayram mesajı

Bakan Özer'in mesajı şöyle:

"Mübarek ramazan ayının sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeşerdiği müstesna günlerdir. Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta eğitim camiamızın değerli öğretmen ve öğrencileri olmak üzere milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, kardeşlik ve muhabbetle nice güzel bayramlara ulaşmak ümidiyle."