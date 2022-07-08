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Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kurban Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 20:22 - Güncelleme:
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Bakan Özer, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günler olduğunu vurguladı.

Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Bu coşkunun her zaman yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını diliyorum. Dayanışma ve kardeşliğimizin pekiştirildiği, dünya misafiri olduğumuzun hatırlandığı bu bayramın bizi sevdiklerimize daha da yakınlaştırmasını, kırgınlıkların son bulmasını, uzaktakilerin sevdiklerine sağ salim kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm bu duygularla mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, başta eğitim camiamız olmak üzere tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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