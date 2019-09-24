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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi vizyonumuzun temeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi, doğayla birlikte yaşaması, hayvan sevgisi ve okul dışındaki ortamlarda yetişmesi 2023 eğitim vizyonumuzun temelini oluşturuyor.' dedi.

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Selçuk, Osmaniye Fidan Yetiştirme Müdürlüğündeki "Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca" adlı projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, ormanlar yok olduğunda değerinin bilinmesi değil, varken değerinden söz edilmesi gerektiğini söyledi.

"Çocuklarımıza ormanın küllerini göstermeden fidan dikmeyelim" şeklindeki ifadesinin birçok ilde dikkate alınmış olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Değerli bir iş birliğiyle faaliyete geçen bu proje, orman işletme müdürlüğümüzün, belediyemizin, milli eğitim müdürlüğümüzün hep birlikte ekip olarak çalıştığı ve bir şekilde Türkiye'ye örnek olabilecek bir projedir. Çünkü bu proje sadece sembolik olarak bir fidan dikimi değildir. Bir çocuğun, binlerce çocuğun, 12 bin civarındaki öğrencimizin, bir tohumu toprağa bırakmasını, sadık yarimizle buluşma noktasındaki ilham verici bu projeye destek olmalarını çok önemsiyorum. Çocuklarımızın önce tohumu toprağa bırakmaları ve 2 yıl süreyle bu tohumun fidana dönüşmesini izlemeleri, bakımını üstlenmeleri, bakımına yardımcı olmaları ayrı bir değer. Hemen akabinde 3. sene ise öğrencilerimizin, çocuklarımızın büyüttükleri bu fidanı toprağa hep birlikte dikiyor olmaları Türkiye için, Osmaniye için çok özel bir proje."

Bakan Selçuk, bu projeyi başka iller için de örnek olarak değerlendirmek istediğini vurgulayarak "Sonuçta, ortaya çıkan bu güzelliğin, çocukların merhameti, sevgiyi, beraberliği, ekip ruhunu öğrenmesi ve eğitimin sadece sınıflarda yapılan bir husus olmadığını, aslında tüm hayat sahnesinde cereyan eden bir faaliyet olduğunu içselleştirmesi açısından çok önemli. Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi, doğayla birlikte yaşaması, hayvan sevgisi ve okul dışındaki ortamlarda yetişmesi 2023 eğitim vizyonumuzun temelini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Çocukların fidanlarla büyümelerinin onların hayatına ayrı bir değer katacağını aktaran Selçuk, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Selçuk, öğrencilerle beraber fidan poşetlerine toprak doldurup içlerine tohum attı. Bakan Selçuk, daha sonra tohumu toprağa ekti.

Orman yangınlarıyla ilgili fotoğrafların sergilendiği alanı da gezen Selçuk, öğrencilerin söyledikleri şarkılara eşlik edip cep telefonuyla kayıt yaptı.

- BAKAN SELÇUK ÖĞRENCİLERİN OYUNLARINA DAHİL OLDU
 

Bakan Selçuk, daha sonra Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından kurulan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi'ni gezdi.

Tavşan, horoz ve güvercin gibi hayvanların bakımını üstlenen öğrencilerle bir süre sohbet eden Selçuk, ardından okulun bahçesindeki zeytinlikten öğrencilerle birlikte zeytin topladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin gerçekleştirdiği ip çekme yarışını izleyip basketbol ve misket oynayan çocukların oyununa dahil oldu.

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