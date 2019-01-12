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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimle ilgili her türlü ihtiyacın fotoğrafını çekme girişimlerimiz oluyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kütahya'da, 'Ziyaretleri birçok ilimize yapıyoruz ve her bir ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacının fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor.' dedi.

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Ömer Toraman ile görüştü. Selçuk burada yaptığı konuşmada, illeri ziyaret ederek eğitim alanında yapılacaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Kütahya'ya ziyaretinin faydalı geçeceğine inandığını dile getiren Selçuk, "Aslında bu ziyaretleri birçok ilimize yapıyoruz ve her bir ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacının fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor." diye konuştu.

"Kütahya için ne yapabiliriz, nasıl daha ileri gidebiliriz, alınması gereken tedbirler nelerdir" konularında istişarelerde bulunacaklarını dile getiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okul yöneticisi arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle meslektaşlarımızla beraber toplantılar yapacağız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da varsa alınması gereken tedbirler, yeni önlemler onlar üzerinde hep birlikte yoğunlaşacağız. İnşallah güzel ve faydalı bir ziyaret olacak."

Valilikteki anı defterini imzalayan Bakan Selçuk'a, Kütahya Valisi Ömer Toraman tarafından çini vazo hediye edildi.

Daha sonra Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret eden Selçuk, okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti, "Kütahya'nın Pınarları" türküsünü seslendiren öğrencilere eşlik etti.

Bakan Selçuk, son olarak kentteki bir otelde Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Kütahya Valiliği arasında, 14 derslikli Mesleki Eğitim Merkezi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun bağış olarak yapılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.

Protokol, Bakan Selçuk, Vali Toraman ve Kooperatif Başkanı Yasin Demirci tarafından imzalandı.

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