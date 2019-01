Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimle ilgili her türlü ihtiyacın fotoğrafını çekme girişimlerimiz oluyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kütahya'da, 'Ziyaretleri birçok ilimize yapıyoruz ve her bir ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacının fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor.' dedi.