Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa okullarına ilişkin, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.