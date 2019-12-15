Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'Doğa Koleji' açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa okullarının devrine ilişkin, 'Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız' dedi.
- AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa okullarına ilişkin, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
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