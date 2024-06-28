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Milli Eğitim Bakanı Tekin ''Ben Bir Öğretmenim'' tiyatro gösterisini izledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 'Ben Bir Öğretmenim' tiyatro gösterisini izledi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 21:08 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin ''Ben Bir Öğretmenim'' tiyatro gösterisini izledi
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali kapsamında Bahçelievler'den öğretmenlerin oluşturduğu "Ders Arası Tiyatro" topluluğunca sahnelenen oyunun sonunda Tekin, oyuncuları, yönetmeni ve senaristi tebrik etti.

Bakan Tekin, öğretmenlerin yaşamından kesitler sunarak, izleyicilere duygusal bir deneyim yaşatan oyunu izlemekten mutluluk duyduğunu belirterek "Öğretmen arkadaşlarımızın böyle bir etkinlikte bulunması mutluluk verici. Ayrıca senaryodaki ifadelerin tamamı reel, hiçbir abartı yok. O yüzden yazan, yöneten ve oynayan arkadaşları tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan gerçekten çok keyif aldım. Bu emeğin karşılığını alkışlarla veren, izleyen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel şeyler devam eder. " diye konuştu.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

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