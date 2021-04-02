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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Vali Atay ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, Valilik şeref defterini imzaladı.

02 Nisan 2021 Cuma 11:17 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 11:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmalarından satırbaşları;

Bizim ana işlerimizden bir tanesi mesleki eğitim. Çünkü biz meslek edinmeyi istihdamla ekonomiyle demokrasiyle toplumsal barışla doğrudan doğruya ilgili görüyoruz. O yüzden de ara eleman yerine aranan eleman yetiştirmeyi çok çok önemsiyoruz

212 kurum ve 186 iş birliği protokolümüz var. Bu protokoller çok önemli. Biz iş garantili iş öncelikli okullar açıyoruz. yüzlerce okul açıyoruz

Öğrencilerimizin ilk sıralarda meslek liselerini tercihinde geçtiğimiz sene yüzde 64 artış oldu. Bu çok sevindirici bir haber" Selçuk: "Bizim 40'ın üzerinde meslek liselerimiz ihracata başladı

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