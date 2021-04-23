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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti.

23 Nisan 2021 Cuma 08:39 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 08:44
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