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Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı: Kovid-19 salgını nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), ara tatil hariç, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:00
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Bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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