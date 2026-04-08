Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satırbaşları:

Müsteşarlığa başladığımda 2013 yılı mayıs ayının sonu itibariyle bu konuları tartışmak üzere katıldığım televizyon programı 24 TV idi.

Türkiye, 2014'ten itibaren eğitim öğretimde uluslararası istatistikler açısından da bir sıçrama gösteriyor.

Seçmenler "Çocuklara ücretsiz kitap dağıtacağız." taahhüdünün hayata geçirmenizi bekler. Vesayet, bu taahhütlerin hayata geçirilmesini engelleyen şeydir. Siyasi iktidar diyor ki "Ben kitabı bedava dağıtacağım." Vesayetçi da diyor ki "Bakanlık kitabı dağıtıyor ama kitabı açmanıza gerek yok. Kitap kapalı kalsın. Siz sınavlarda başarılı olmak istiyorsanız bizim size sattığımız kitapları alacaksınız." diyor.

Siyasi iradenin uygulamaya çalıştığı bir politikayı vesayetçi bir mantıkla engellemek... O tarihte yaptığımız şey bu vesayet unsurlarının temizlenmesi için hep beraber mücadele etmekti.

12 yıldır çocuğu ücretsiz devlet okuluna gönderiyorsunuz ama birisi çıkıp diyor ki "Devletin öğretmen hiçbir işe yaramaz. Bizim merdiven altındaki dershanemize gel seni sınava kazandıralım. " Bunlar vesayettir.

Bir kere o özgürleşmeyi yakalamış olduk. O günden sonra Türkiye, uluslararası alanda sıçrama gösteriyor.

"ATATÜRK'E MEKTUP ENGELLENİYOR" TEZVİRATI

Bir gazetede yer alan "Yusuf Tekin bizi engelliyor, bir genelgeyle yasakladı" şeklindeki iddiaya cevap veren Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin tarzıyla o kadar örtüşüyor ki. "Ben yaparım, ilkelere tabi değilim. Sen de kabul etmek zorundasın" anlayışıyla hareket ediliyor.

Biz, eğitimin süresini artırmaya çalışıyoruz, standartları geliştirmeye çalışıyoruz. İBB Başkanı şimdi "asrın hırsızlığından" içeride olan başkana, İBB Başkanı olarak eğitim vermek istiyorsanız bizim standartlarımız var. Metrekare büyüklüğünden tutun, pencerelerdeki güvenlik tedbirlerinden tutun orada çalışan kişilerin niteliklerine kadar denetimle mükellefiz. Bize başvuran kimseye ideolojisine bakmıyoruz. Standartlarımız bellidir. uygun görülürse açılışa izin verilir. Her şey denetlenir ki bize emanet edilen çocukların başına bir şey gelmesin.

Biz engel olmuyoruz, tam tersine teşvik ediyoruz. Ama "Sizin bizi denetleme yetkiniz yok. Kurallarınıza da tabi değiliz. Erkeksen gel kapat'" diye cevap veriliyor. Böyle bir hukuk devleti ilkesi olmaz.

"CHP'NİNE EZBERLERİ BOZULUYOR"

7 tane eksiklik saymışız. Düzeltilirse izin veririz demişiz.

Bura hukuk devleti siz böyle hukuksuzlukları yapacaksanız gidin CHP'nin içinde yapın böyle kötü kokulardan rahatsız oluyorsanız CHP ile bağınızı kesin.

Atatürk ve laiklikle ilgili herhangi bir yerde söylediğim herhangi bir olumsuz cümleyi, yaptığım herhangi olumsuz bir şeyi getirin onu konuşalım.

Milli Eğitim Bakanlığı, içeride milli birliği, beraberliği, dayanışmayı sağlamak konusunda en temel görevi olan bakanlıklardan bir tanesidir.

Atatürk ve laiklikle ilgili herhangi bir yerde söylediğim olumsuz bir cümleyi getirin onu tartışalım. CHP'nin ezberleri bozuluyor. Kendi içindeki kaotik durum, ahlakı ve usulsüzlük tartışmaları... Bunları manipüle edecek bir şeylere ihtiyacı var. Çalışıp eleştirecek bir şeye de girmiyorlar. İşin kolayı ne? Atatürk ve laiklik üzerinden saldıracaklar. Cumhuriyet tarihi boyunca bunu yaptılar.

"ATATÜRK VE LAİKLİK ÜZERİNDEN SALDIRIYORLAR"

Eleştirecek somut bir konu bulunamadığında, benzer ithamların tekrarlandığını görüyoruz.

Bakanlığa başladığım günden beri bize bu ülkeyi vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün büyüklerimizin çocuklarımız tarafından hakkıyla öğrenilmesinin mücadelesini veriyoruz.





Sınav takvimimizi ilan ederken eleme maçlarının tarihleri belli değildi. Çocuklarımız anne ve babalarıyla rahat rahat milli maç heyecanını yaşasınlar diye sınavı bir gün önceye aldık.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Herkes görüşünü açıklayabilir, karşı çıkabilir. Ancak bunu yaparken hakaret etmemek, kimseyi zan altında bırakmamak gerekir. Eğer bu sınırlar aşılırsa, hukuki yollar devreye girer.

Ben Ramazan ayında çocuklarımız yardımlaşma, dayanışma gibi duyguları içselleştirsinler diyorum bana sen "Talibanlaştırıyorsun" diyorsun.

Çocuklarımızın Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmesini teşvik ediyoruz. Buna bu şekilde karşılık verilmesi doğru değil.

Ben bunu bir eğitimci, bir ebeveyn ve bu makamı temsil eden biri olarak hakaret kabul ediyorum.

Bizim yapmamız gereken karşılık vermek için hakaret etmek değil, yargıya başvurmaktır. Bu nedenle süreci hukuki zemine taşıdık.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Kimsenin belirli alanları vesayet altında tutma dönemi geride kaldı.

MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ YARIŞMASI BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 TV'deki açıklamasında Milli Takım için okullarda milli marş yarışması başlatıldığını duyurdu.

Keman, koro, vurmalı çalgılar, kanun, gitar, ud gibi pek çok alanda yetkin öğretmen ve öğrencilerimiz var. Birinci olan eser birlikte değerlendirilecek ve uygun görülürse kullanılacak.

Bakan Tekin, dereceye giren ekibin de Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki maçına götürebileceğini duyurdu.

Genel anlamda uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme politikası yok bizde 96 saat üniversitelerde formasyon eğitimi içerisinde bir uygulama var o da uluslararası göstergelerde esamesi okunmayacak kadar düşük kalıyor.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV canlı yayınında öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin önemli değişiklikler içeren Milli Eğitim Akademisi hakkında açıklamalarda bulundu. Akademinin 13 Nisan'da başlayacağını belirten Tekin, bu yapının yalnızca "mülakat tartışmalarını çözmek" amacıyla kurulmadığını vurguladı.

Tekin, öğretmen yetiştirme sürecinde temel sorunun uygulama eksikliği olduğuna dikkat çekerek, uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'de öğretmenlerin mesleki verimliliğe ulaşma süresinin OECD ortalamasının altında kaldığını söyledi. "Öğretmenlerimiz yaklaşık 14-15 yıl sonra maksimum verime ulaşıyor. Bu da yetiştirme sürecinde eksiklik olduğunu gösteriyor" dedi.

Üniversitelerde verilen eğitimin ağırlıklı olarak teorik olduğuna işaret eden Tekin, mevcut sistemde öğretmen adaylarının yalnızca sınırlı düzeyde uygulama deneyimi kazandığını ifade etti. Tekin, "Formasyon sürecinde yaklaşık 96 saatlik uygulama var. Bu, uluslararası standartlara göre oldukça düşük" diye konuştu.

Anayasal yapı gereği üniversitelerin müfredatına doğrudan müdahale edemediklerini belirten Tekin, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uygulama ağırlıklı bir model geliştirdiklerini söyledi. Tekin, "Milli Eğitim Akademisi'nin varlık sebebi, öğretmen adaylarını sahaya daha hazır hale getirmek" dedi.

Akademide yaklaşık 500-600 saatlik uygulama ağırlıklı bir eğitim programı oluşturduklarını ifade eden Tekin, öğretmen adaylarının burada hem Türkiye'nin farklı sosyoekonomik koşullarına uygun eğitim pratikleriyle tanışacağını hem de bakanlığın müfredatına uyum sağlayacağını dile getirdi.

Tekin, "Üniversitede matematik okuyan bir öğretmen adayı teorik bilgisini alıyor. Biz ise ona kendi müfredatımızı, okul türlerimizi ve sahadaki uygulamaları öğretiyoruz. Böylece daha hazır, daha donanımlı öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV canlı yayınında Milli Eğitim Akademisi'nin detaylarını paylaşmayı sürdürdü. Akademinin, dünyadaki öğretmen yetiştirme modellerine paralel bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Tekin, 13 Nisan itibarıyla 10 bin öğretmen adayının eğitimlere başlayacağını açıkladı.

Farklı illerde kurulan akademilerde branş bazlı uzmanlaşma hedeflediklerini ifade eden Tekin, öğretmen adaylarının kendi alanlarında daha yetkin hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Mülakat tartışmalarına da değinen Tekin, en büyük eleştirinin kısa sürede öğretmen adaylarının yeterliliğinin ölçülemeyeceği yönünde olduğunu hatırlattı. Mülakat süreçlerinde güvenlik ve şeffaflık için çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Tekin, "Adalet ve hukuk açısından bir sorun yok. Ancak yarım saatlik bir sürede tüm değerlendirmelerin yapılması zor olabilir" dedi.

Bu eleştirileri dikkate alarak sistemi yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Tekin, Milli Eğitim Akademisi ile değerlendirme sürecini yaklaşık bir yıla yaydıklarını vurguladı. Tekin, "Artık öğretmen adaylarımız hem teorik hem de uygulamalı olarak uzun bir süreçte değerlendirilecek" diye konuştu.

Adayların farklı okul türlerinde deneyim kazanacağını belirten Tekin, "Sınıf öğretmeni adayı birleştirilmiş sınıfta da uygulama yapacak, sosyoekonomik açıdan gelişmiş bölgelerdeki okullarda da görev alacak" dedi. Branşlara göre planlanan uygulama programlarıyla öğretmen adaylarının sahaya daha hazır hale geleceğini dile getirdi.

Tekin, farklı sürelerde ve farklı ortamlarda gerçekleştirilecek uygulamalarla öğretmen adaylarının mesleki becerilerinin güçlendirileceğini belirterek, yeni modelin eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.